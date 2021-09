Wise-Integration, le Français spécialiste de la miniaturisation des chargeurs, lève 2,7 millions d'euros

Pour mémoire, la start-up a conçu des puces (Wise-Gan) qui embarquent la technologie GaN, qui est à base de nitrure de gallium. Cette technologie aide à la conception de chargeurs à la fois plus petits et beaucoup moins consommateurs d'énergie. Générant moins de chaleur, la technologie présente donc un bénéfice double et permet de rapprocher encore plus les composants au sein d'un même chargeur, sur un marché aujourd'hui dominé par le silicium.