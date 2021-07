BeeGuard, des ruches connectées au service du suivi de la santé des abeilles (Vidéo)

La start-up occitane peut même espérer aller plus loin grâce à un projet de R&D mené avec le CNRS et le CRCA (Centre de recherches sur la cognition animale) de Toulouse, grâce auquel elle entend proposer des jeux cognitifs aux abeilles. « C'est faire appel à l'apprentissage, à la mémorisation du cerveau de l'abeille, qui fonctionne très bien d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler que les abeilles font à peine un peu plus d'un centimètre et vont jusqu'à 3 kilomètres de leur ruche qui mesure 50x50 cm », nous dit Christian Lubat. « Nous, sans Waze, nous ne sommes pas capables de le faire. Les abeilles ont une utilisation très forte de ce cerveau. Et justement, en présence d'éléments stressants (alimentaires, climatiques, etc.), leur cerveau va se dégrader, et elles ne seront plus capables d'être aussi performantes. Et si elles ne le sont plus, elles n'arrivent plus à retrouver le chemin de la ruche ».