Le premier nano-satellite français, Angels, ouvre son service aux utilisateurs

Plus petit, plus léger, plus performant, Angels permettra notamment d'étudier de plus près les espèces animales, et d'en assurer la protection.

Issu de la recherche industrielle industrielle, ce satellite miniaturisé vient d'ouvrir ses services aux utilisateurs du système Argos. Un nouveau pas pour l'IoT spatial, mais aussi pour les biologistes et pour la conservation du vivant.