Avec son chargeur miniature, puissant, et son nitrure de gallium, le Français Wise Integration jette au placard le silicium

⚡ Des chargeurs miniatures mais ultra-puissants ? La start-up française Wise-Integration nous présente sa technologie qui, grâce au nitrure de gallium, remplace le silicium avec un chargeur donc plus petit, plus puissant et plus écologique ! Un exemple avec celui de 150W, intégré dans une batterie de vélo électrique. À VivaTech, nous avons pu voir la prometteuse techno, expliquée par la cofondatrice de la startup, Rym Benaboud Hamoumou. Plus d'infos et de détails sur notre site 🚀