Le gouvernement français est depuis de nombreuses années déjà engagé pour que les citoyens du pays adoptent de plus en plus les véhicules électriques. L'objectif actuel est ainsi de passer de 2,5 à 7 millions de bornes de recharge électrique à l'horizon 2030. Et pour que ce réseau, qui va devenir très dense, trouve ses utilisateurs, l'État veut aussi plus d'heures super creuses.