La Renault Twingo version électrique arrivera dans nos contrées d'ici cet été

Même usine, même base... et même batterie ?

Source : Automobile Magazine

La Twingo adoptera ainsi le format rechargeable sans attendre sa quatrième génération.D'après les rédacteurs du site, sa production aurait déjà commencé., de son côté, insiste sur les similitudes que cette nouvelle Twingo entretient avec la version Forfour de la Smart EQ , avec laquelle elle partagerait base et usine d'assemblage. Selon le magazine, les changements entre les deux modèles seraient donc mineurs et on peut s'attendre à une puissance comparable : 82 ch pour un couple de 160 Nm.Si ces ressemblances se confirment, il faudra porter attention à la batterie du modèle, la Forfour disposant pour sa part d'une batterie à la capacité modeste : 17,6 kWh. En comparaison, la Volkswagen e-Up, fraîchement présentée emporte une batterie de 32,3 kWh, établissant son autonomie WLTP autour des 260 kilomètres.