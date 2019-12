Smart EQ : on connaît les prix de la Fortwo et Forfour version 2020

Une autonomie faiblarde

Entre 26 500 et 31 600 euros

A l'heure où tous les constructeurs automobiles se ruent sur l'électrique, Smart n'a pas manqué de prendre le virage en adaptant sa gamme aux grands enjeux de demain. De cette réflexion est née la Smart EQ, dont la version 2020 a notamment fait son apparition dans le cadre du salon automobile de Francfort, organisé du 12 au 22 septembre dernier. Au menu de l'offre : trois versions nommées Fortwo, Forfour et Fortwo Cabrio.Ce trio ne marque clairement pas les esprits par leurs caractéristiques haut de gamme. En témoigne son moteur d'une puissance de 82 chevaux (61 kW), épaulé par un couple de 160 Nm. Aucune information quant à sa vitesse d'accélération et son allure maximale n'est à ce jour connue. En revanche, sa batterie de 17,6 kWh ne semble pas promettre la meilleure autonomie de son segment.Comme nous apprend le site spécialisé l' Argus , les déclinaisons Fortwo et Cabrio rouleront entre 120 et 135 kilomètres, contre 116 et 130 kilomètres pour la Forfour, selon le cycle d'homologation WLTP. Côté recharge, comptez sur un chargeur de 4,6 kW de série pour effectuer un plein d'électricité en l'espace de quatre heures. Ou sur un chargeur de 22 kW (en option) : 80 % d'énergie en 40 minutes seulement. A l'intérieur, la Smart EQ 2020 s'équipe d'un écran de huit pouces.A savoir désormais à quel prix s'arrachera-t-elle ? En finition Passion, les Fortwo, Forfour et Fortwo Cabrio sont commercialisées à 26 500, 27 350 et 29 800 euros, respectivement, contre 28 500, 29 700 et 31 600 euros pour la version Prime. Et ce sans compter le bonus écologique de 6000 euros. Avec, le modèle le moins onéreux chatouille les 20 000 euros.