Salon de Francfort : on est fans de cette Coccinelle électrique... à 99 000 euros

David Nogueira

Une base technique fournie par le groupe VW

Des modifications esthétiques réussies

D'autres modèles à venir... sans doute aussi chers

Volkswagen Group Components et son partenaire eClassics (une société spécialisée installée à Renningen, près de Stuttgart) présentent en avant-première sur le salon de Francfort une. Un véhicule qui ne manque pas de charme dans sa version historique et qui devient carrément très attirant (selon nous) dans cette version modifiée. Mais devenir plus « eco-frendly » a un coût... très élevé.Nous avons eu l'occasion de découvrir l'engin dans le hall 4 du salon de Francfort, celui dédié aux vieilles autos. Voici nos premières impressions à chaud.La eKäfer exposée sur le salon est donc réalisée par la société eClassics en collaboration avec Volkswagen Group Components. En effet, le préparateur a ici eu recours à la plateforme de la « e-UP ! » pour convertir la Coccinelle en modèle électrique. Motorisation, boîte de vitesse à un seul rapport et batterie sont les mêmes.Par conséquent, on y retrouve un moteur électrique de 60 kW (82 ch) en position arrière et un pack de cellules Lithium-ion 36,8 kWh intégré au soubassement. De quoi alourdir considérablement la base technique par rapport à la version originelle de la Coccinelle.Conséquence, eClassics a donc dû renforcer le châssis pour supporter les 1 280 kilos. Et puis avec son nouveau moteur électrique, e-Coccinelle atteint les 50 km/h en 4 secondes à peine et ne lui en faut que quatre de plus pour atteindre les 80 km/h... tout cela en silence. La vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 150 km/h et son autonomie à 250 km avec une conduite tranquille.Bonne nouvelle : même s'il s'agit d'une version modifiée, les choses sont bien faites, avec un système de charge combiné qui permettrait de récupérer 150 km d'autonomie après seulement une heure de recharge.Exit le moteur en position arrière, cette Cox peut désormais loger quelques bagages à cet endroit.Lorsqu'on observe de plus près cette eKäffer, les bonnes surprises s'enchaînent.Ainsi l'intérieur est sobrement mis à jour par e-classics qui veille à ce que l'auto garde du caractère. On trouve tout de même un autoradio Alpine avec un grand écran histoire de profiter d'une navigation GPS mais aussi de ses appels et sa musique en Bluetooth.Et comme on aime les détails, nous sommes assez fans de ce pommeau de vitesse façon « boîte DSG » réalisée ici en cuir rouge. Le mode éco, le bouton d'ouverture de la trappe de charge et un port USB sont également intégrés à cet endroit.En revanche il vous faudra un peu d'huile de coude pour abaisser les carreaux... et manipuler la capote.Enfin, comme nous l'indiquions au début de notre article, le processus d'électrification de cette e-Coccinelle n'est vraiment pas donné. Sur le stand, on nous explique qu'il faut compter 39 900 euros pour acheter le uniquement la plateforme de la eKäfer, incluant le train roulant, batterie, etc.Compter 10 000 euros de plus pour acheter en plus la carrosserie, mais à 50 000 euros, il faudra assurer l'assemblage vous-même - voilà qui pourrait plaire à beaucoup de bricoleurs.Autre formule, si vous souhaitez simplement acquérir votre modèle clé en main, il faudra compter 99 000 euros... voire beaucoup plus car eClassics propose une longue liste d'options.Des tarifs très élevés (pour ne pas dire autre chose) qui pourraient pourtant ne pas dissuader tout le monde. D'ailleurs cette collaboration a donné des idées à Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen Group Components, qui a déclaré travailler avec eClassics «».L'utilisation de la plateforme modulaire MEB du groupe (Plateforme Modulaire Electrique MEB) est également envisagée pour réaliser des conversions qui pourront alors profiter de meilleures performances et de plus grandes autonomies.