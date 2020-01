Tesla : les Model X et 3 parmi les véhicules les plus sûrs du marché

La Model 3 omniprésente

Source : communiqué de presse

Chaque année, l'Euro NCAP, organisme international indépendant basé à Bruxelles, livre son classement des voitures les plus sûres du marché. Celui qui effectue toute une série de crash tests basés sur des critères précis nous donne ainsi une vision plus ou moins globale des automobiles apportant le plus de sécurité à leurs passagers.», précise le communiqué de presse publié pour l'occasion.Ainsi, quatre thèmes principaux constituent la notation des voitures : Protection des occupants adultes, Protection des enfants, Protection des piétons et Aide à la sécurité. La catégorie Hybride/électrique est ainsi remportée par la Tesla Model 3 , également primée dans la catégorie Grande familiale aux côtés de la BMW 3 Series , ex aequo.Le SUV Model X domine quant à lui le segment Grand SUV, au nez et à la barbe des nombreux constructeurs positionnés sur ce créneau plus que prisé.La catégorie Petite familiale est remportée par la Mercedes-Benz CLA, lorsque la Subaru Forester s'offre la rubrique Petit SUV/monospace. La Renault Clio et l'Audi A1 se partagent, elles, la catégorie Citadine.