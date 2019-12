Crash-Test Euro NCAP : le Tesla Model X largement en tête dans sa catégorie

Cinq étoiles pour le SUV Tesla Model X

Tesla veut « les véhicules les plus sûrs du marché »

Source : Euro NCAP

En effet, le constructeur américain voit son SUV Model X recevoir la note suprême de 5 étoiles.Le SUV Model X de Tesla pouvait déjà se targuer d'une note de 5 étoiles dans chaque catégorie et sous-catégorie du test de sécurité américain de la. Aujourd'hui, c'est l'organisme européen Euro NCAP qui lui attribue à son tour la note ultime.Rappelons que le test Euro NCAP vise à évaluer les assistances à la conduite ainsi que la capacité du véhicule à protéger les adultes, les enfants et les usagers vulnérables de la route.Le Model X de Tesla a ainsi obtenu la meilleure note jamais attribuée jusqu'alors, dans le cadre du protocole 2018/2019 dans la catégorie des Grands SUV. Il reçoit notamment une note de 98 % au niveau de la sécurité des occupants, et de 94 % pour ce qui est des assistances de sécurité.Pour la petite histoire, le Model X a obtenu la même note que la Tesla Model 3 , testée plus tôt cette année, dans la catégorie « Aide à la Sécurité ». Une preuve supplémentaire, selon Tesla, de l'engagement du constructeur en ce qui concerne «».Selon le constructeur : «».Rappelons que Tesla vient récemment de se distinguer avec la présentation de son étonnant Cybertruck, au look particulièrement atypique , et qui devrait arriver sur les routes en fin d'année 2021.