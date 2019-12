Pas de Cybertruck en Europe ? Le véhicule pourrait ne pas être assez sécurisé pour l'UE

Pick-up pas normal ou pick-up pas normé ?

La robustesse du Cybertruck en question

Source : Carscoops

Alors que Tesla a déjà enregistré plus de 250 000 commandes du Cybertruck, Stefan Teller estime que la forme angulaire à l'avant du pick-up électrique pourrait poser des problèmes en Europe.Beaucoup d'encre a coulé à propos du Cybertruck de Tesla. Que l'on aime ou pas l'audacieux design du premier pick-up électrique du constructeur, une question demeure : le mastodonte est-il conforme aux règles en vigueur sur le sol européen ?Visiblement non, assure le magazine allemand spécialisé: le Cybertruck ne respecterait pas les normes en vigueur en matière de sécurité. La structure du véhicule serait en effet trop rigide et pas assez homogène. «», explique Stefan Teller, spécialiste en sécurité automobile au sein de l'organisme suisse-allemand SGS-TUV.Le véhicule pourrait ainsi représenter un danger pour les passagers autant que pour les piétons, note l'expert. Selon lui, la robustesse et la forme du Cybertruck empêcheraient le capot et le pare-choc de se déformer pour absorber l'énergie cinétique en cas de choc - et ainsi minimiser les dommages. L'avant en angle droit aurait un véritable effet « rasoir » sur un piéton, même à faible vitesse, ce qui pourrai poser problème aux autorités.Pour que le Cybertruck soit compatible avec l'espace public européen, il aura donc besoin de subir de profondes modifications... Impacteront-elles son prix ?