Besoin de ranger votre Cybertruck ? Optez pour le garage Cybunker !

Un bunker pour le Cybertruck de Tesla

Un garage... ou un appartement !

Il y a quelques semaines, Tesla nous présentait enfin son pick-up électrique : le Cybertruck. Un véhicule au design futuriste qui a beaucoup fait réagir. On découvre aujourd'hui le Cybunker, un garage pour le Cybertruck, au moins aussi étrange que ce dernier.Tesla n'est pas impliqué dans ce projet, qui est l'oeuvre de l'agence de design Lars Büro. Celle-ci s'est penchée sur la création d'un bâtiment permettant d'abriter le Cybertruck, qui sera trop grand pour entrer dans la plupart des garages de particuliers. Les créatifs de la société ont ainsi travaillé sur un concept de box dans lequel il sera possible de garer le fameux pick-up.Le garage prend alors la forme d'un bunker et son architecture s'inspire grandement du Cybertruck (voir photo ci-dessous). Amateurs de courbes, passez votre chemin : nous avons ici affaire à des lignes bien droites, dans la lignée de ce que propose le design du pick-up électrique d'Elon Musk, qui ne doit sortir que courant 2021 mais qui a déjà été pré-commandé en masse Le Cybunker offre une surface de 55 m², suffisant pour garer un Cybertruck, un autre véhicule et ranger de l'équipement ou des outils. L'entrée et la sortie se font par deux grandes portes pliantes. Le garagea aussi été pensé pour résister à des conditions extrêmes, avec la présence d'un sas pour faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur.», explique Lars Büro. «», ajoute-t-il, évoquant également la possibilité d'en faire «» pour les logements en réseau.Aussi, si le Cybunker a été pensé comme un garage pour le Cybertruck, l'agence annonce qu'une version plus grande abritant tout un appartement est envisageable. Coup de pub ou véritable projet qui sera commercialisé, le spécialiste du design est resté muet à ce sujet. Il n'a en tout cas communiqué aucun prix à ce jour.