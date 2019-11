Cybertruck : déjà 200 000 précommandes pour le pick-up électrique de Tesla

Le Dual Motor en tête

Lire aussi :

Tesla a aussi annoncé un quad du futur à transporter dans son pick-up du futur



200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Droit de retrait

Source : Twitter

Si le pick-up ne demeure pas le véhicule utilitaire le plus populaire du Vieux Continent, son succès de l'autre côté de l'Atlantique fait de ce produit l'une des automobiles les plus plébiscitées par la population américaine, notamment. C'est pourquoi Tesla n'a pas hésité à se positionner sur ce créneau en proposant un modèle 100 % électrique, le Cybertruck, présenté la semaine dernière par Elon Musk et ses équipes Et rapidement, les chiffres de précommandes se sont emballés. Le patron de l'entreprise californienne s'est fendu de plusieurs tweets mettant régulièrement à jour le nombre de pré-réservations enregistrées : 147 000, 187 000 puis 200 000, ce en l'espace de trois jours et sans aucune publicité, précise l'entrepreneur. Le design risqué du six places ne semble donc pas lui porter préjudice.Toujours d'après le PDG de SpaceX, la version la plus demandée n'est autre que le Dual Motor quatre roues motrices (42 %), talonnée de près par la Tri Motor quatre roues motrices (41 %). La déclinaison Propulsion ferme la marche (17 %), elle qui bénéficie pourtant de la grille tarifaire la moins élevée du catalogue. À croire que les potentiels clients privilégient davantage la puissance et l'autonomie au détriment d'un prix plus faible.Ces données prometteuses sont cependant à tempérer. Pourquoi ? Car dans le cas du Cybertruck, qui dit précommandes ne dit pas forcément acte d'achat final. Les personnes ayant versé un acompte de cent dollars à Tesla disposent en effet d'un droit de retrait matérialisé par le remboursement de leur investissement en cas de désintérêt pour le produit. Ce qui pourraitfaire baisser les chiffres annoncés.