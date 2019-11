Tesla a aussi annoncé un quad du futur à transporter dans son pick-up du futur

Duo de choc

Vous l'attendiez tous, le voilà enfin : le pick-up électrique de Tesla répondant au nom de Cybertruck a fait l'objet d'une introduction officielle lors d'une conférence organisée au Tesla Design Center, à Hawthorne, en Californie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet imposant véhicule au design complètement barré, mais ô combien audacieux a de quoi impressionner tant par son look que ses performances et son prix.Pour rappel, cet engin électrifié a été décliné en trois versions : un modèle Propulsion (Single Motor) à 39 900 dollars d'une autonomie de 400 kilomètres et d'une capacité de remorquage de 3,4 tonnes, un autre à quatre roues motrices (Dual Motor) au prix de 49 900 dollars doté d'un rayon d'action de 480 kilomètres et d'une capacité de remorquage de 4,5 tonnes, et un dernier Tri Motor à 69 900 dollars (800 km de rayon d'action, 6,3 tonnes de capacité de remorquage).Bref, Tesla fait bouger les lignes avec des produits ultra performants sur le papier, à un prix « accessible », du moins pas exorbitant. La firme d'outre-Atlantique s'est même octroyée un petit « One more thing » à la Steve Jobs en exhibant un Cyberquad lui aussi électrique capable de se faufiler dans le compartiment arrière (1,98 mètre) du véhicule, long de 5,9 mètres, large de 2 mètres et haut d'1,9 mètre.Malheureusement, Elon Musk ne s'est pas montré très bavard à son sujet. A l'heure d'écrire ces lignes, aucune caractéristique n'a été dévoilée par l'entrepreneur américain. À peine sait-on que l'engin est capable de se recharger directement à l'arrière du pick-up. Le fait est que son design futuriste rejoint celui du Cybertruck : un duo de choc qui devrait plaire aux fans les plus invétérés de Tesla.