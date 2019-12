Model 3 : Tesla déploie une nouvelle fonctionnalité qui renforce son accélération

Toujours plus puissante

Quand la magie des mises à jour logicielles opère. En ce dénouement du cru 2019, Tesla vous donne l'opportunité de vous offrir un cadeau de dernière minute au prix certes onéreux, mais dont le contenu plaira à tout fan de vitesse et de sensation qui se respecte. Baptisée «», cette nouvelle fonctionnalité, comme son nom l'indique, intervient directement sur la vitesse d'accélération de la Model 3.Mais pas n'importe laquelle : comme le précise, seule la version Dual Motor Grande Autonomie est concernée par cette optimisation, qui ne s'applique pas aux Model S et Model X. Et comme le précise la notification envoyée aux utilisateurs, la mise à jour améliore l'accélération de 0,5 secondes lors de l'exercice « 0 to 60 mph », soit 0 à 96 km/h. Le véhicule électrique abat ainsi cette distance en 3,9 secondes, au lieu de 4,4.Précisons toutefois que ces nouvelles mesures enregistrées par Tesla sont relatives à la version américaine de la Model 3. En France, le véhicule atteint les 100 km/h en l'espace de 4,6 secondes, selon le configurateur . En théorie, le mode « Boost Acceleration » permettrait de diminuer ce temps pour réaliser l'accélération en 4,1 secondes. Autant de chiffres à vérifier lorsque la firme d'outre-Atlantique déploiera sa fonctionnalité en Hexagone et en Europe.Cette nouvelle fonctionnalité intégrée à la mise à jour 2019.40.2 a d'ailleurs fait l'objet d'une fuite quelques heures avant son officialisation. Qu'importe : la voilà désormais présentée aux clients de la multinationale, qui peuvent d'ailleurs directement la télécharger sur l'application mobile du groupe. Prix de cette transaction : 2 000 dollars.