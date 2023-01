Obsolescence programmée : apparemment, pour Arlo, une caméra dure 4 ans

Arlo, concurrent direct de Nest, vient d'annoncer et de mettre en place une nouvelle politique quant au support de ses produits dans le temps. Dans un e-mail envoyé à ses clients, l'entreprise a dévoilé un calendrier pour lister les produits qui ne recevront plus de mises à jour et qui perdront l'accès à certaines fonctionnalités, dont le stockage gratuit des données dans le Cloud pendant 7 jours ainsi que les notifications par e-mail et les appels d'urgence.

Désormais, tous les produits pourront entrer en phase de fin de vie au bout de 4 ans de commercialisation. Les utilisateurs en seront informés 90 jours avant la date fatidique. Pour d'autres produits, la fin du support peut être anecdotique, mais dans le cas de caméras de sécurité, elle pose de nombreuses questions. Le matériel deviendra de fait plus sensible aux attaques et aux dysfonctionnements, poussant les clients à le renouveler.



Arlo précise que les appareils sont éligibles pour un an de support de garantie matérielle après la date de fin de vie si le produit est couvert par une « garantie matérielle limitée ». De plus, la société peut, selon son bon vouloir, proposer aux clients concernés des promotions ou des bons de réduction pour les nouveaux produits Arlo.