Un numérique plus "responsable" ? Orange fait appel aux Français et lance une grande consultation citoyenne

Jusqu'au 12 mars 2023, tous les Français sont invités à répondre à cette question d'intérêt général afin d'en tirer les consensus les plus populaires autour de la réflexion sur la réduction de l'impact environnemental de nos usages liés au numérique. « La méthodologie de Make.org est simple et innovante », justifie Orange. « Elle repose sur une modération fine des propositions recueillies et sur des algorithmes permettant d'en garantir l'authenticité. »