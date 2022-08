En pleine pénurie d'eau, les Pays-Bas découvrent la consommation dantesque des data centers de Microsoft

Alors que Microsoft déclarait que son data center situé dans le nord du pays n'avait besoin « que » de 12 à 20 millions de litres d'eau par an, la véritable consommation s'élèverait en réalité à 84 millions, selon le journal Noordhollands Dagblad. Au-delà de l'aspect écologique très critiquable au moment où une bonne partie des terres cultivables d'Europe se retrouve brûlée par la chaleur, de tels chiffres agacent également la population à qui l'on demande des efforts quotidiens pour limiter les usages de l'eau. Difficile à entendre lorsqu'on apprend qu'un seul des data centers de Microsoft peut consommer autant que 1 750 néerlandais en un an. Un constat qui fait d'autant plus grincer des dents au regard de l'apparente mauvaise foi de l'entreprise américaine, qui a largement sous-évalué ladite consommation.