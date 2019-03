Microsoft lance ses premiers datacenters en Afrique

© Flickr - Robert Scoble

Microsoft propulse Azure en Afrique du Sud

Implantés en Afrique du Sud, à Johannesburg ainsi qu'au Cap, ces centres de données sont les premiers à voir le jour enet devraient permettre de répondre à la forte demande de services cloud sur le continent.Avec un léger retard sur le calendrier initial,vient finalement d'annoncer la mise en service de ses premiersen Afrique. Le géant de Redmond devient donc par la même occasion le premier fournisseur mondial à fournir des services de cloud computing directement implantés sur le continent africain, ce qui devrait grandement profiter aux entreprises et stimuler la croissance économique dans cette région du monde.En affirmant avoir étendu son réseau «» ainsi que l'Angola prochaine, Microsoft se félicite dedes utilisateurs africains : «».Dans un communiqué de presse, Tom Keane assure que «». Le vice-président de Microsoft Azure se base ici sur une étude de marché réalisée par l' International Data Corporation (IDC) qui prévoit que les dépenses consacrées aux services cloud en Afrique du Sud devraient tripler au cours des cinq prochaines années. Une statistique dont la pertinence peut notamment se vérifier grâce au rapport Cloud Africa 2018 À l'heure actuelle, Azure est le seul service cloud à être accessible via ces nouveaux datacenters. Toutefois, Microsoft a d'ores et déjà annoncé la future disponibilité d' Office 365 , d'ici le troisième trimestre de l'année, ainsi que de Dynamics 365, prévu quant à lui pour le quatrième trimestre.