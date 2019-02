Microsoft dévoile sa série YouTube visant à raconter l'histoire de ses produits

Un format idéal pour mieux saisir la vision de Microsoft au sujet de l'IA

Intitulée, cette émission aura droit à un épisode chaque semaine avec un thème différent à chaque fois. Ainsi, chaque jeudi à 18 h heure française sur la chaîne YouTube de la multinationale, nous aurons droit à un décryptage poussé en compagnie de deux employées de: Sonia Dara et Colleen O'Brien. Dans une ambiance plutôt décontractée, elles reviendront en profondeur sur les initiatives bouillantes menées par Satya Nadella et ses équipes.Un premier épisode a déjà été mis en ligne et il revient surutilisée dans plusieurs domaines par Microsoft. Cette vidéo s'attarde en particulier sur le programmequi vise par exemple à venir en aide aux personnes atteintes de handicap. Les deux femmes évoquent aussi l'intelligence artificielle mise en œuvre pour aider les actions humanitaires aux quatre coins du globe. Dans un prochain numéro, l'IA pour la planète sera également expliquée.Malheureusement, cette série plutôt intéressante n'est pour l'instanten français. Il est ainsi nécessaire de bien maîtriser la langue de Shakespeare pour en comprendre tous les tenants et aboutissants. O'Brien et Dara répondront aussi à des questions posées par la communauté durant les futurs épisodes. Bref, il s'agit d'unpour Microsoft de répandre sa bonne parole sur le web.