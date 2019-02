Windows 10 April 2019 Update : tout ce que vous devez savoir

Une date presque certaine

Un nouveau thème en approche

Un menu de démarrage repensé

Cortana mise à l'écart

La suspension des mises à jour étendue à Windows 10 Familial

Plus d'espace réservé aux mises à jour

Windows Sandbox débarque pour les versions Pro

À télécharger :

Windows 10 (ISO)

Après la mise à jour d'octobre 2018, place à la mise à jour d'avril 2019. En espérant que cette dernière ne soit pas autant truffée d'anomalies que la première. Car Microsoft a en effet été contraint de retirer sa dernière MAJ le temps de réparer un bug supprimant les données des utilisateurs . Le fait est que la prochaine version de Windows 10 devrait probablement débarquer en avril prochain. Avec quelles nouvelles fonctionnalités ? C'est justement l'objet de cet article. TechRadar faisant partie des Windows Insiders, le média américain a accès en avant-première aux diverses nouveautés de l'OS. Bien que la firme de Redmond se réserve le droit de les modifier avant la publication finale. Mais commençons par le commencement : la date de déploiement. Si le mois est d'ores et déjà connu, le jour exact reste quant à lui un mystère. Il n'y a donc aucune certitude que cette version débarque dans les premiers jours d'avril.Une référence a en tout cas été repérée dans l'outil Windows Power lors de l'exécution de la commande « Get-VMHostSupportedVersion », par un certain Tero Alhonen . Avec, en guise de confirmation, le mois d'avril 2019. L'an passé, la multinationale avait également choisi le mois d'avril pour déployer sa MAJ. Un timing visiblement apprécié par les équipes du groupe, qui pourraient réitérer l'expérience.Autre mention faisant référence au début de l'année 2019, le nom de code Windows 19H1, qui pourrait correspondre à la première moitié de l'année.Ici, Microsoft a décidé de prendre à contre-pied la tendance actuelle, matérialisée par des thèmes sombres à tout-va. La firme d'outre-Atlantique implémenterait quant à elle un nouveau thème « Light », marqué, notamment, par une barre des tâches de couleur claire. Des icônes au design revisité et adapté à ce thème devraient également faire leur apparition. Mieux : Microsoft vous donnerait l'opportunité de mixer thème sombre et « Light » selon vos envies.Plus réactif et ergonomique : voilà comment l'on pourrait qualifier la prochaine version du menu de démarrage de Windows 10. Les applications et mosaïques prendraient alors moins de place, alors qu'un nouveau processus rendrait le menu plus fluide et rapide. Autre changement apprécié : la possibilité de supprimer bien plus d'applications préinstallées qu'auparavant. Nombre d'entre elles s'avéraient inutiles, mais impossibles à supprimer. Ce ne serait désormais plus le cas.En séparant Cortana de la barre de recherche, Microsoft confesse à demi-mot son échec quant à la réelle démocratisation de son assistant personnel intelligent sur les ordinateurs équipés de son OS. La barre de recherche et Cortana se distingueront par des icônes distinctes, alors que leurs paramètres respectifs devraient eux aussi connaître un véritable divorce au sein de Windows 10. Sans que cela ne peine la majorité des utilisateurs, admettons-le.Jusque-là, seuls les propriétaires des versions Windows 10 Pro et Entreprise avaient la possibilité de mettre en pause une mise à jour Windows. Un droit maintenant étendu à Windows 10 Familial. Les utilisateurs auront ainsi l'opportunité de suspendre une MAJ pendant un nombre de jours défini. Pratique, si la mise à jour en question détient des anomalies. Dans ce cas, vous pourrez gentiment patienter la correction de Microsoft pour reprendre sans risque votre téléchargement.La prochaine version de Windows 10 devrait un peu plus se servir dans votre espace de disque dur. Ce changement assez décrié bénéficiera désormais de 7 Go de stockage, lesquels sont censés faciliter les téléchargements des mises à jour de l'OS.Seuls les bénéficiaires d'une version Windows 10 Pro auront le droit à cet outil un peu particulier. Windows Sandbox correspond à une version virtualisée de Windows 10 à utiliser dans une fenêtre dédiée. À l'intérieur de celle-ci, l'utilisateur pourra exécuter des logiciels, tester des paramètres, coder, sans aucun impact sur sa configuration Windows 10 installée sur son ordinateur.