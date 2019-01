Windows 10 : la mise à jour automatique d’octobre 2018 arrive

Certaines configurations ne pouvaient pas profiter de la mise à jour

La majorité des soucis rencontrés ayant été résolus, Microsoft avait donc annoncé que la mise à jour d'octobre 2018 était à nouveau disponible mais que le déploiement se ferait de façon progressive.qui devaient sélectionner manuellement « Check for updates » via Windows Update.Avec cette nouvelle vague de mises à jour, Microsoft jouait ainsi la carte de la prudence. En effet, des restrictions avaient été appliquées afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que lors de la précédente mise à jour. Alors que la plupart des utilisateurs ont pu profiter de la bascule vers Windows 10 Octobre 2018 lors de la seconde moitié du mois de décembre, Microsoft arrive donc à la fin de son programme de déploiement progressif et va désormais mettre la dernière version de Windows à disposition de toutes les configurations.Depuis la publication de la mise à jour d'octobre 2018, aucun problème majeur n'a été constaté. En revanche, certains problèmes mineurs sont apparus par intermittence. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence et de sauvegarder l'ensemble des données avant d'effectuer la mise à jour manuelle ou en prévision de la mise à jour automatique que Microsoft va mettre en place au cours des prochaines semaines.