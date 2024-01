Recycler la chaleur des data centers pour chauffer les piscines municipales ? Une brillante idée qui se déploie à grande échelle au Royaume-Uni

L'innovation paraît d'autant plus désirable qu'elle permet de chauffer des piscines avec l'aide d'une énergie qui auparavant était dissipée dans le vide, tout en participant à un « transfert de chaleur vers le bassin [qui] refroidit les ordinateurs » selon le journal The Guardian. Or le refroidissement par climatisation des data centers est en général une charge importante, qui ici disparaît.

De leur côté, les piscines devraient voir leur facture d'électricité fondre de 60%. De quoi clairement intéresser les établissements du pays, mais aussi d'autres acteurs, comme l'explique le patron de Deep Green Mark Bjornsgaard. « Il ne s’agit plus uniquement des piscines. Une grande variété d'autres partenaires potentiels sont intéressés par la chaleur gratuite produite par nos ordinateurs, comme les réseaux de chauffage urbain » s'est-il enthousiasmé. L'avenir ?