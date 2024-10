Liquid AI est née d'une innovation technologique majeure : les réseaux de neurones liquides. Conceptualisés en 2018 à l'université de technologie de Vienne, ces réseaux ont été portés à une échelle inédite en 2022 par l'équipe de Daniela Rus au CSAIL du MIT. Leur particularité ? Une architecture ultra flexible qui leur permet d'adapter dynamiquement les échanges de données entre leurs « neurones ». Résultat : ils peuvent prendre en compte des cas de figure, même lorsqu'ils diffèrent de leurs données d'entraînement.

Cet atout est précieux pour des applications comme la conduite autonome. Cerise sur le gâteau, les LFM nécessitent beaucoup moins de paramètres et de puissance de calcul que les modèles traditionnels. Forte de ce potentiel, Liquid AI a réuni fin 2023 près de 40 millions de dollars auprès d'investisseurs de renom pour développer une nouvelle génération de modèles d'IA fondée sur ces fameux « réseaux de neurones liquides ». Moins d'un an plus tard, la start-up installée à Boston et Palo Alto dévoile donc ses premiers modèles LFM.