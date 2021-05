Konyks étend sa nouvelle gamme Wi-Fi avec la prise connectée Priska Max Easy

Afin de rendre toujours plus « smart » votre maison intelligente, Konyks lance Priska Max Easy, une nouvelle prise connectée. Une prise qui promet une installation et une utilisation très simples. Rappelons que Konyks propose divers outils pour connecter notre maison, comme la récente caméra Camini GO .

L'ensemble se passe directement depuis une application mobile, avec laquelle il suffira d'activer la prise fraîchement installée. La prise de 16A s'installe évidemment sur n'importe quelle prise de courant de la maison. À noter qu'elle intègre un module Bluetooth en plus du Wi-Fi.