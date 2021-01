Pour la première fois, Lidl va vendre des appareils connectés à petit prix

Petit tour de la proposition de Lidl. Deux premières ampoules LED, les E27 et GU10, seront vendues au prix de 7,99 euros, et une troisième, la E14, au prix de 9,99 euros. Un ruban lumineux de deux mètres sera disponible pour 17,99 euros, tandis qu'une prise connectée permettant l'arrêt à distance des autres appareils (minuterie, marche/arrêt automatique également) sera commercialisée pour 9,99 euros. On retrouve ensuite un radiateur soufflant en céramique connecté au Wi-Fi du domicile, avec une minuterie et deux puissances de chauffe, pour 39,99 euros.