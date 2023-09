Philips Hue lance de nouvelles caméras de surveillance compatibles Matter, mais excluant HomeKit

Les caméras qui seront commercialisées par Philips Hue filment en définition 1080p et disposent d'un mode de vision nocturne. Le flux vidéo en direct et l'historique sont chiffrés de bout en bout. Pour plus de sécurité, la fonction de reconnaissance des humains et des animaux fonctionne au niveau de la caméra, et non par le biais du cloud.