Arianespace lance un concours de nanosatellites, avec mise en orbite gratuite à la clé

Pour cause, ce type de vol offre des perspectives très intéressantes pour l’Europe. Selon Arianespace, le lancement de minisatellite (hors constellations) constitue un marché d’environ 200 millions d’euros par an. À titre comparatif, l’opérateur commercial de fusées européennes réalise un chiffre d’affaire de presque un milliard d'euros par an.