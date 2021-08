Arianespace a envoyé le satellite Pléiades Neo 4 et un CubeSat des Bretons d'Unseenlabs en orbite

Si les fusées Ariane ont fait l’histoire du Centre Spatial Guyanais, Kourou héberge d’autres lanceurs, notamment la petite fusée Européenne Vega, en grande partie construite en Italie. Après un premier vol en 2012, Vega a connu un début de carrière prometteur, avec 14 vols sans échec. Une série qui se terminera malheureusement en juillet 2019 avec l’échec du second étage et la perte du satellite émirati Falcon Eye 1 . Comme sa grande sœur Ariane 5, Vega devra ensuite subir la longue période d’attente à cause des confinements successifs. Et si le 16e vol , en septembre dernier, est un succès, Vega connaitra un nouvel échec deux mois plus tard à peine.