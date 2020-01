La start-up Iceye suit les "bateaux fantômes" depuis l'orbite

Exemple de données isolant les « bateaux fantômes »

Depuis le mois d'octobre, Iceye propose à ses clients dans le monde entier des images radar de la planète avec une résolution maximale de 1m/pixel. Avec trois satellites actifs dans sa petite constellation, et deux unités de plus dans quelques semaines, l'entreprise va pouvoir proposer des intervalles courts pour passer au-dessus des mêmes zones (moins d'une journée). De plus, ces satellites ont un avantage particulier : leur technologie radar permet de s'affranchir des conditions météorologiques. À moins d'une terrible tempête, le radar peut fournir des images du sol de jour, de nuit et à travers les nuages.À partir de ces images, Iceye commercialise à présent le résultat d'analyse de ses propres images radar pour détecter et mettre en évidence les « bateaux fantômes » depuis l'orbite. En effet, la majorité des navires sont équipés d'un transpondeur AIS pour être identifiés rapidement. Mais sur certains, ce système est en panne... et sur d'autres l'AIS est volontairement désactivé pour des opérations de pêche illégale, de trafics, de ventes non déclarées et même de piraterie.En diffusant directement ses analyses, obtenues en comparant les images radar avec les relevés AIS dans les régions survolées, Iceye propose donc un moyen de détection rapide pour les gouvernements, mais aussi les sociétés de pêche et les ONG luttant contre le trafic d'êtres humains. Une surveillance qui peut cibler sur une zone en particulier ou une durée donnée.Les sociétés européennes qui développent ce genre de service sont à la pointe. On comptait déjà les Français d' UnseenLabs depuis cet automne, et l'initiative d'Iceye va dans le même sens.En 2020, ses activités devraient d'ailleurs continuer de se structurer et de s'étendre, ce qui signifie plus de services et plus de satellites. Iceye prévoit une petite constellation qui comptera à terme jusqu'à 18 unités en orbite basse.