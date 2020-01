La NASA utilise les données européennes pour étudier l'impact des séismes à Puerto Rico

Déplacements de terrain suite au tremblements de terre. La ville de Ponce est marquée par une étoile.

Tremblements à répétition

Réaction rapide

Analyser et comprendre

Source : NASA

Passés inaperçus dans une actualité internationale chargée, une impressionnante suite de tremblements de terre a touché l'île de Puerto Rico entre le 5 et le 12 janvier. Après une première série qui a culminé avec une secousse d'une magnitude de 6,4 (échelle de Richter) le 7 janvier, plus d'une dizaine d'autres ont été ressenties. Le Sud de l'île et la ville de Ponce sont particulièrement touchés avec des coupures d'eau et d'électricité importantes. Les conséquences sont amplifiées par le fait que la région se remet encore durement du passage de l'ouragan Maria en 2017, qui a détruit de nombreuses infrastructures et en a fragilisé d'autres.Outre l'urgence concernant les populations , il y a aussi une importance à comprendre scientifiquement le phénomène, pour pouvoir évaluer les dommages sur le terrain, identifier l'origine exacte et les effets de ces séismes. Pour répondre à ces besoins, lors de catastrophes de cette envergure, le «» de la NASA a été activé, et les services d'imagerie disponibles dans le monde entier (commerciaux et institutionnels) sont mis à contribution pour fournir des services gratuitement.Les satellites Copernicus ont donc réagi et un passage du satellite radar Sentinel-1A au-dessus de l'île, le 9 janvier, a permis de comparer les images actuelles avec des relevés du 28 décembre. Un second passage est prévu ce 14 janvier.Les équipes scientifiques ont d'ores et déjà pu observer des changements : le sol s'est en effet déplacé jusqu'à 14 centimètres vers le sud-ouest, alors que la séquence de tremblements de terre n'était pas terminée !Combinées, les données vont permettre de réaliser des analyses très précises, évitant de nombreuses études sur le terrain. En outre, d'autres satellites de la NASA, de l'ESA et même d'entreprises privées (comme ceux de Planet) vont documenter ces événements et aider les autorités. Le concours de ces infrastructures permettra notamment d'étudier les zones sans éclairage public ou sans électricité, et d'identifier toutes les zones fragilisées.