La Lune est plus jeune que ce qu'on avait estimé jusqu'à présent

Il y a 4,5 milliards d’années, la Terre est en pleine expansion. Elle grossit en amassant de la matière via les planétésimaux, des amas compacts de poussière de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, au sein d’un système solaire encore primitif. Au fil des années (quelques millions…) les composants lourds s’enfoncent vers le centre de la planète, constituent un noyau de fer et de nickel, tandis que les éléments plus légers remontent à la surface pour former un manteau rocheux sur un océan de magma.