Contrairement aux études gouvernementales aux méthodes confidentielles, l'équipe de Harvard mise sur la transparence et le volume de données. En moins de six mois, leur système a repéré environ 500 000 objets volants. Parmi eux, 80 000 présentaient des caractéristiques suffisamment bizarres pour être signalés comme « atypiques ». Et le plus intrigant : après vérification manuelle des images infrarouges, 144 trajectoires demeurent inexpliquées.

« Le gouvernement américain garde ses données secrètes, soit parce que leurs capteurs sont classifiés, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils observent et considèrent ça comme potentiellement sensible pour la sécurité nationale », nous explique sans le professeur Avi Loeb, directeur du Projet Galileo et figure respectée à Harvard. « Mais personne ne peut classifier le ciel lui-même. C'est pourquoi nous avons installé notre premier observatoire à Harvard, avec deux autres en construction en Pennsylvanie et au Nevada ».

Ces trois stations scrutent l'espace aérien 24 h/24 et captent chacune approximativement 100 000 objets par mois. Au total, près d'un million d'objets ont déjà été catalogués. Pour trier cette masse de données, les chercheurs utilisent deux algorithmes d'IA complémentaires : YOLO (You Only Look Once) qui repère les objets en temps réel, et SORT (Simple Online and Realtime Tracking) qui reconstruit leurs trajectoires complètes.