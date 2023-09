Rapport de la NASA : aucune preuve tangible suggérant une origine extraterrestre, mais...

Reste à trouver une méthode pour analyser la masse de données accumulées chaque année. Si certains témoignages proviennent de sources relativement bien documentées, telles que l'armée, l'aviation civile ou la NASA elle-même, d'autres émanent de citoyens ordinaires, et sont disséminés parmi plusieurs organisations gouvernementales et privées. Le travail de tri et d'analyse sera énorme, et il est déjà envisagé d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour simplifier ce processus. Il est aussi possible que des applications et des services, permettant aux témoins d'ovnis de partager leurs expériences directement avec l'agence, fassent leur apparition.

Alors, la NASA envisage-t-elle vraiment de trouver des preuves de vie extraterrestre sur notre bonne vieille Terre ? Probablement pas. Cependant, tout reste possible, et comme le rappelle Nelson, « la nature de la science est d'explorer l'inconnu ». Dans un contexte où la désinformation et autres théories du complot sont plus visibles que jamais, l'agence tiendra avant tout à remettre les pendules à l'heure et à riposter avec les armes qu'elle maîtrise. De toute façon, quand il s'agit de savoir si nous ne sommes pas seuls dans l'univers, les chercheurs préfèrent regarder au-delà de notre propre atmosphère.