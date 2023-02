Ballons "espions" et autres objets volants, et de 4 ! Mais que se passe-t-il, et à quoi servent-ils ?

Depuis que le Pentagone a annoncé suivre un ballon-volant chinois, le 2 février, avant de l'abattre deux jours plus tard, alors qu'il survolait le territoire des États-Unis, règne une certaine tension dans le jeu géopolitique mondial, qui n'avait pas besoin de ça. Dix jours plus tard, le nombre d'objets volants abattus par les forces armées américaines est grimpé à quatre. Beaucoup se demandent ainsi ce qui se passe dans le ciel, et quel est le but réel des acteurs responsables de ces vols.