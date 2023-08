Pour des conspirationnistes, cette photo de décollage est... une arme à haute énergie qui allume des incendies

Arunima Krishna, professeure à l'université de Boston et experte en désinformation sur le climat, explique qu'« à chaque fois qu’il y a des événements de la sorte et des appels à prendre des mesures plus fortes contre le réchauffement climatique, il y a généralement une action parallèle pour discréditer la science, nier tout lien avec le changement climatique et accuser quelque chose d’autre ».