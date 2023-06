Note pour trop tard : le solaire c'est bien, tant que le monde n'est pas en train de brûler

La recrudescence des grands incendies sur la plupart des continents est en partie attribuée au réchauffement climatique. Parmi les conséquences de notre impact sur le climat, ils sont à ce jour un des plus impressionnants et des plus destructeurs. Et, si l'on a largement évoqué les diverses pollutions qu'ils engendrent, leur impact avéré sur le secteur du solaire annonce des complications qui ne sont pas des plus réjouissantes.

En effet, les énergies renouvelables sont les principaux outils pour nous aider à décarboner notre société. Bien que souffrant d'irrégularités dues aux intempéries, les énergies solaire et éolienne peuvent encore atteindre une certaine fiabilité en bénéficiant de modèles et de prévisions météorologiques de plus en plus précis. De tels événements pourraient dramatiquement affaiblir leur efficacité et causer des tensions importantes sur les réseaux électriques, d'autant plus avec leur part dans le mix énergétique qui augmente considérablement.

Le réchauffement climatique est chaque année plus difficile à freiner, alors que les gouvernements et industriels du monde entier investissent des sommes colossales en faveur de la transition énergétique. Ces récents événements ne sont qu'un signe de plus que la tâche s'annonce plus ardue qu'on ne pouvait l'imaginer il y a encore peu de temps.