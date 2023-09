Ovnis : le Pentagone lance un site pour regarder toutes les vidéos déclassifiées

Et AARO n'est pas seulement là pour faire plaisir à tous les curieux du monde à la recherche de sensations fortes. Avec ce site, le département de la Défense veut aussi permettre aux militaires et aux employés du gouvernement ayant pu être témoins de ce genre d'événement, et ayant pu les capturer, de plus facilement les transmettre aux services intéressés. Aucune option n'existe pour le moment pour enregistrer d'éventuels documents d'origine civile.

Les ovnis sont revenus sur le devant de l'actualité cet été avec notamment l'audition devant la Chambre des représentants à Washington de l'ancien officier du renseignement David Grusch et de deux ex-pilotes de chasse sur le sujet des ovnis. David Grusch s'était alors illustré pour avoir affirmé sous serment que le gouvernement américain effectuait des essais de rétro-ingénierie sur des épaves d'ovnis, et avait récupéré des éléments biologiques non humains.