Le deuxième objet interstellaire à avoir traversé notre système solaire a désormais un nom

La première image de 2I/Borisov, capturée grâce au spectrographe GMOS de l'observatoire Gemini North situé à Maunakea © Gemini Observatory/NSF/AURA

Le deuxième objet « venu d'ailleurs » connu à ce jour

Un objet repéré bien en avance

Source : The Verge

Après 1I/ʻOumuamua, dont nous avons suivi avec étonnement le voyage depuis 2017, on vous présentait il y a peu un deuxième objet interstellaire se rapprochant de notre système solaire et qui devrait atteindre son périhélie, soit son point de trajectoire le plus proche du Soleil, le 7 décembre 2019.Repéré par Guennadi Borisov le 30 août 2019 à l'aide d'un télescope de 0,65 mètre d'ouverture fabriqué par ses propres soins, l'objet vient d'être validé comme étant une comète interstellaire, grâce à sa trajectoire hyperbolique. Il a ainsi été renommé officiellement par l'Union astronomique internationale (UAI) qui explique dans son communiqué : «».Les chercheurs estiment que 2I/Borisov a une taille comprise entre 2 et 16 kilomètres ; une prochaine observation à l'aide du télescope Hubble devrait cependant apporter plus de précisions. Malheureusement, la vitesse très élevée de cette comète la rend difficilement atteignable par une sonde spatiale, d'autant plus que l'objet a été découvert trop tardivement pour cette éventualité.Néanmoins, 2I/Borisov devrait faire couler un peu moins d'encre que Oumuamua , le premier objet interstellaire connu, pour la simple raison que sa nature cométaire a déjà bien été déterminée.Enfin, cette comète interstellaire a été découverte bien plus tôt que ne l'avait été Oumuamua, ce qui devrait laisser le temps aux astronomes de l'étudier plus en détail. Elle se trouve, en effet, à l'heure actuelle à environ 400 millions de kilomètres de notre astre, tandis que 1I/ʻOumuamua se trouvait à seulement 30 millions de kilomètres de la Terre lorsqu'elle a été repérée par le télescope Pan-STARRS 1