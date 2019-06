Comet Interceptor : le trio de sondes de l’ESA pour étudier une comète encore inconnue

La comète C/2014 Q2 (Lovejoy) © Damian Peach / NASA

Une mission innovante

Vue d'artiste sur Oumuamua, le mystérieux voyageur interstellaire qui continue de passionner les chercheurs

Rendez-vous en 2028

Développée dans le cadre du programme "Fast" de l'ESA, qui consiste à mettre au point des missions dans un laps de temps relativement rapide (huit ans maximum), Comet Interceptor est une mission d'un nouveau genre puisque, à l'inverse des missions comme Rosetta et Giotto, aucune cible ne sera prédéfinie à l'avance.Comme son nom l'indique, Comet Interceptor aura pour objectif « d'intercepter » une comète à longue période, ou un objet interstellaire comme Oumuamua , qui entrerait pour la première fois au sein du système soleil interne, probablement depuis le nuage d'Oort. Ainsi, l'ESA entend bien dénicher, qui n'a pas encore été altéré par le Soleil et dont la composition serait inchangée depuis la formation du système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. En outre, avec un peu de chance l'ESA pourrait bien découvriret ainsi étudier avec plus de précision et pour la première fois l'un de ces mystérieux corps célestes. Malgré tout, la probabilité d'une telle rencontre reste très faible.Pour ce faire, Comet Interceptor sera composée de trois sondes de manière à recueillir des photographies et des données simultanées provenant de trois points différents. Ces trois engins devraient être lancés en 2028 à partir d'une fuséequi embarquera égalementdont la mission sera d'étudier l'atmosphère de plusieurs centaines d'exoplanètes.En attendant de détecter un objet entrant dans le système solaire interne, la sonde triple sera positionnée, avec Ariel,. Si la mission d'Ariel ne nécessite pas un changement de position, ce ne sera pas le cas pour Comet Interceptor. En effet, une fois l'objet détecté l'engin se propulsera en sa direction et les trois sondes se sépareront quelques semaines avant la rencontre afin de se positionner autour de l'objet. Chacune équipée d'une charge scientifique différente, elles seront alors en mesure d'analyser l'objet en détail, en plus d'en obtenir une caractérisation en 3D.Cette mission innovante pourrait être en mesure de nous apporter d'importants indices sur, sur la façon dont les comètes évoluent lorsqu'elles pénètrent le système solaire interne, ou encore surdans le cas d'un « voyageur interstellaire » comme Oumuamua qui attise les passions depuis sa découverte en 2017.