Une équipe découvre 2020 AV2, le premier d'une nouvelle famille d'astéroïdes

Petite collection

Observations patientes

Votre mission si vous l'acceptez

Source : Syfy

Il est pour l'instant le seul membre de sa famille, particulièrement difficile à observer.Avez-vous déjà entendu parler des astéroïdes Atira ? Cette famille d'astéroïde se démarque par la rare caractéristique d'orbiter en permanence plus proche du Soleil que la Terre. Et contrairement aux géocroiseurs qui, eux, croisent l'orbite terrestre ou s'en approchent, et sont répertoriés par milliers, il n'y a actuellement qu'une vingtaine d'objets identifiés Atira.Cela ne rend cette nouvelle découverte que plus impressionnante : une équipe du Zwicky Transient Facility, un instrument large champ installé sur le télescope Oschin au Mont Palomar en Californie, a en effet découvert un astéroïde dont l'orbite est encore bien plus resserrée autour du Soleil . En tout point plus proche de notre étoile que Venus, 2020-AV2 ne se rapproche jamais à moins de 12 millions de km de Mercure ou 10 millions de kilomètres de Venus. Il est donc le premier d'une nouvelle famille, provisoirement nommée « Vatira » (pour Venus-Atira).Il est difficile de connaître la taille exacte de 2020-AV2, estimée entre 1 et 2 km de diamètre, parce que l'observer est extrêmement complexe. En effet, et cela peut paraître évident, la majorité des télescopes sur Terre sont utilisés de nuit et doivent impérativement éviter de pointer vers le Soleil (sauf équipement particulier) pour ne pas risquer de détruire leurs équipements de mesure.Or pour découvrir 2020-AV2 il a fallu « jouer » avec des périodes d'observation très proches de l'aube et du crépuscule, l'astéroïde n'étant jamais à plus de 40° d'incidence du Soleil. Aussi, la famille des Vatira pourrait en réalité être très large, d'autant plus que rien ne s'oppose physiquement à la présence d'astéroïdes dans cette région du Système Solaire... Mais encore faut-il disposer de moyens pour les observer !Observer des astéroïdes plus proches du Soleil que la Terre est un enjeu important pour comprendre la formation du Système Solaire et son évolution. Combien sont-ils, quelle est leur orbite et leur origine ? Quelles sont leurs propriétés ? Pourraient-ils un jour percuter Mercure ou Venus ? La quête de tels objets célestes ne fait que commencer, quelques équipes y dédiant déjà leurs observations. Il reste en outre une perle rare qui pour l'instant a réussi à échapper à nos télescopes : un « Vulcanoïde », soit un astéroïde plus proche du Soleil que Mercure...