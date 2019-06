Un double astéroïde passé près de la Terre et nous offre de jolies images

© ESO

Un système binaire peu commun

Nommé, cet étrange objet de 1,3 km et sa lune de 360 m de diamètre possèdent la particularité d'être le. La cause de cette excitation serait très certainement due à son passage à proximité du soleil tous les six mois. Sa lune, appelée S/2001 (66391) 1, ou plus simplement, (Alpha désignant alors l'objet le plus gros), orbite actuellement autour d'Alpha en 16 h et à une distance de seulement 2.6 km. La rotation d'Alpha est quant à elle assez peu commune puisqu'il ne faut que 2.8 h au géocroiseur pour effectuer une rotation complète.Se déplaçant à une vitesse folle, il est passé à près dele samedi 25 mai, l'occasion pour les chercheurs d'étudier plus en détail la dynamique complexe de ceet de nous offrir, à l'aide du(VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO), des images spectaculaires que vous pouvez contempler ci-dessous.Déjà observé par lelors de son passage à proximité de la Terre en 2001 (à 4.8 millions de kilomètres),et passera cette fois-ci encore plus près de notre planète bleue, à environ 2.3 millions de kilomètres, une distance très faible à l'échelle du système solaire.