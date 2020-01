Les scientifiques de la mission Rosetta découvrent une famille de molécules par accident

Gros plan sur la comète 67p lors de la mission Rosetta

Une poussière dans l'œil

Lire aussi :

L'ESA travaille sur une usine capable de transformer la poussière de Lune en oxygène





Exobiologie terrestre ?

Des plans sur la comète

Lire aussi :

Un matériau plus vieux que la Terre trouvé dans une météorite





Source : Esa et Twitter

Après deux ans à étudier la comète 67p Churyumov-Gerasimenko de très près, les équipes savent, en septembre 2016, qu'il ne reste que quelques semaines avant la fin de la mission . Ils peuvent, de fait, s'autoriser des manœuvres audacieuses, comme traverser un panache de particules juste éjectées du noyau de la comète en « rase-mottes ». Le risque est toutefois bien présent : une poussière a réussi à se nicher au sein même de l'instrument ROSINA, ce qui aurait pu l'endommager. Heureusement, la poussière en question était constituée de matériaux glacés qui se sont lentement sublimés (c'est-à-dire transformés directement en gaz). ROSINA a ainsi pu enregistrer la composition précise des éléments constitutifs de cette poussière et les équipes y ont alors découvert plusieurs molécules que l'on appelle des sels d'ammonium.C'est la première fois (et la seule) que la mission Rosetta rencontre ces molécules autour de la comète : le matériau éjecté est très peu dense et lorsque les particules se subliment, ces gaz sont trop peu concentrés pour être détectés. Cet incident est aussi une aubaine remarquable. Les sels d'ammonium font d'abord partie de la longue liste des ingrédients des « briques du vivant », comme la synthèse des acides aminés ou de nucléotides. En outre, les comètes pourraient être responsables d'une partie de leur arrivée sur Terre.Associés à la découverte d'autres composés au sein même du noyau de la comète avec l'instrument infrarouge VIRTIS, ces sels d'ammonium sont une bonne nouvelle pour imaginer la vie sur d'autres étoiles. En effet, la composition même de la comète 67p ne serait pas liée à la formation de notre jeune Soleil, mais à des matériaux antérieurs, ce qui laisse supposer qu'ils ne sont pas uniquement présents dans notre Système solaire.Enfin, découvrir des sels d'ammonium permettrait potentiellement de répondre à une petite énigme chimique, car les rares mesures réalisées autour des comètes (67p, Haley, etc.) montrent tous un déficit en azote par rapport aux modèles. Si, à l'avenir, on arrivait à prouver la présence systématique des sels d'ammonium sur les comètes - ce qui est encore loin d'être le cas - alors le débat serait clos.