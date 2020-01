Un matériau plus vieux que la Terre trouvé dans une météorite

© Pixabay

« De la véritable poussière d'étoile »

Après le sucre, le beurre pourri

Source : BBC

Extrait sous la forme de « grains solaires », il serait âgé de 7,5 milliards d'années, ce qui le rend (beaucoup) plus ancien que notre planète bleue. Cela doit aider les astronomes à comprendre la vitesse de formation des étoiles.La météorite dont ces grains ont été extraits est tombée sur Terre, et plus précisément en Australie, en septembre 1969. Baptisée météorite de Murchison, du nom du village près duquel il s'est écrasé, ce rocher venu de l'espace a déjà révélé une partie de ses secrets en novembre dernier, lorsqu'il a été révélé qu'il abritait des sucres utiles à la formation de la vie Cette fois, l'équipe de chercheurs américains et suisses estiment y avoir trouvé le plus vieux matériau jamais rencontré sur Terre. Ils décrivent dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences d'où viennent ces « grains solaires » : lorsqu'une étoile s'éteint, elle émet des particules qui sont projetées dans l'espace et peuvent se retrouver sur d'autres corps spatiaux (planètes, lunes, météorites...). Philipp Heck, conservateur au Field Museum de Chicago et professeur agrégé à l'Université de Chicago, explique que «».L'équipe a analysé 40 grains de cette poussière contenue dans la météorite. Jennika Greer, de l'Université de Chicago, décrit : «». Celle-ci est ensuite dissoute dans de l'acide, ne laissant que les grains. «», résume Philipp Heck.La découverte doit apporter des éléments de réponse au rythme de formation des étoiles. Les scientifiques souhaitent savoir si ce rythme est constant ou s'il existe des périodes plus propices à leur formation. Philipp Heck a déclaré : «».D'après les chercheurs, ces grains auraient été formés il y a 7,5 milliards d'années. En comparaison, la Terre a environ 4,5 milliards d'années. Pour Philippe Heck, «». Mais selon lui, il y aurait encore beaucoup à trouver : «».