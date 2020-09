Qui était Joan Feynman, astrophysicienne des aurores boréales ?

Née en 1927 dans le quartier du Queens à New York où elle a grandi d’un père homme d’affaires et d’une mère femme au foyer, Joan Feynman s’est intéressée très tôt à la science et aux mathématiques. Sa passion pour les aurores boréales a débuté lorsque son frère, l’astrophysicien Richard Feynman, prix Nobel de physique, l’a emmenée observer le phénomène près de leur domicile.