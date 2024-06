Qui est Alice Recoque, pionnière française de l'informatique et de l'IA qui va donner son nom à un supercalculateur

Née en 1929 à Cherchell, à l'ouest d'Alger, Alice Recoque entame sa carrière à une époque où le vocable « ordinateur » demeure encore inconnu du lexique courant. Diplômée de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, elle s'engage par la suite au sein de la Société d'électronique et d'automatisme, contribuant ainsi à l'avènement des premières machines computationnelles françaises. Marion Carré, cofondatrice et présidente d'Ask Mona, une startup visant à favoriser l'accès à la culture via l'IA, lui a rendu hommage dans un livre publié cette année baptisé Qui a voulu effacer Alice Recoque ?

Sous l'égide d'Alice Recoque, le Mitra 15, joyau miniaturisé de l'informatique, voit le jour. Fruit du plan Calcul, ambitieuse initiative gaullienne visant à garantir l'autonomie technologique de l'Hexagone face à la suprématie américaine, cet ordinateur compact se révèle rapidement polyvalent. Dès 1971, il orchestre le guidage de missiles, veille sur la sécurité des centrales nucléaires et participe activement à diverses expérimentations scientifiques. Marion Carré souligne pertinemment que cette dénomination du futur supercalculateur permettra « de mettre en lumière des pionnières françaises pour inspirer et faire émerger de nouvelles générations de femmes scientifiques et informaticiennes ».