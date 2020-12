Un MMORPG dans l'univers de League of Legends serait en développement chez Riot Games

Le teasing de l'annonce s'est fait de manière assez peu conventionnelle. Greg Street, vice-président de la Propriété Intellectuelle de Riot Games, a posté une offre d'emploi sur Twitter pour un nouveau projet qui a pour ambition d'étoffer encore davantage l'univers de League of Legends.

L'un des utilisateurs lui a demandé du tac-au-tac si le projet en question était un MMORPG, ce que Greg Street a pratiquement confirmé au débotté.

Ce nouveau projet s'inscrit dans la fièvre productrice qui s'est emparée de Riot depuis l'an dernier. Entre Valorant, un FPS compétitif qui vient marcher sur les plates-bandes du mastodonte Counter-Strike: Global Offensive et Legends of Runeterra qui se frotte à Magic: The Gathering et Hearthstone, voilà que Riot pourrait chercher à se mesurer à un autre titan: World of Warcraft.

Il n'y a donc plus qu'à attendre que Riot Games communique plus avant sur cet énième projet ambitieux afin de voir ce que l'éditeur nous prépare.