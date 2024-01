Baldur's Gate 3 : vous avez des problèmes avec votre sauvegarde sur Xbox ? Larian vous propose une solution temporaire

Le lancement de Baldur's Gate 3 sur PC et PS5 a été couronné de succès, mais les joueurs Xbox ont dû patienter. Larian Studios devait composer avec la Xbox Series S, un peu moins puissante que la Xbox Series X. Après de longues discussions, le studio belge et Microsoft se sont mis d'accord pour exclure de la version Series S la coopération locale en écran partagé. Un sacrifice nécessaire pour que le titre puisse convenablement fonctionner et offrir l'expérience Baldur's Gate 3 à tous les joueurs Xbox.

Il est cependant apparu que la version Xbox souffre d'un bug, supprimant parfois les données de sauvegarde des joueurs. Le bug n'ayant pas pu être reproduit en interne, il a été considéré comme corrigé après la mise en ligne du correctif le plus récent. Or, ce n'était pas le cas. Logé dans la partie firmware, le problème doit être corrigé par Microsoft et les fêtes de fin d'année ont ralenti le travail. Conscient que cela peut être très pénible, Larian a proposé une solution temporaire, garantissant la préservation des sauvegardes.

Dans un premier temps, le studio invite les joueurs à créer un compte Larian à cette adresse. Ceci fait, rendez-vous en jeu et, dans l'onglet options du menu principal, activer le cross-save et liez vos comptes Xbox et Larian. Dès lors, les cinq sauvegardes les plus récentes seront automatiquement mises en ligne et vous pourrez les récupérer. Les développeurs préviennent cependant qu'il ne faut pas quitter le jeu avant que la synchronisation soit terminée et, dans le cas où le bug se reproduit, réactivez simplement le cross-save pour télécharger les sauvegardes enregistrées en ligne.