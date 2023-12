Baldur's Gate 3 : les sauvegardes sur Xbox ont une fâcheuse tendance à disparaître, mais il existe une solution

Patience et longueur de temps font plus que force et que rage (de barbare). C'est notamment le cas pour les joueuses et joueurs sur Xbox Series X|S qui trépignaient d'impatience à l'idée d'enfin pouvoir jouer à Baldur's Gate 3 sur leur console. Les récentes réjouissances ont toutefois été accompagnées de quelques déconvenues.