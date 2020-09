Cyberpunk 2077 : la campagne durera moins longtemps que celle de The Witcher 3

Le raisonnement derrière le choix de CD Projekt est on ne peut plus compréhensible. D’après les données recueillies par le studio, trop peu de gens ont vraiment terminé la campagne de The Witcher 3. « Nous avons reçu beaucoup de plaintes au sujet de la campagne de The Witcher 3, considérée trop longue », raconte le concepteur.

Alors pour ne pas décourager les joueurs et joueuses n’ayant pas la possibilité de s’adonner de longues heures à leur loisir favori, la décision a été prise de revoir les ambitions de durée de vie à la baisse. Du moins en ce qui concerne la trame principale.

« En regardant les données, on remarque qu’un grand nombre de gens ont joué [à The Witcher 3] jusqu’à un niveau avancé, mais n’ont jamais atteint la fin. Nous voulons que vous voyiez toute l’histoire, donc nous avons raccourci l’histoire principale », explique Patrick K. Mills, tout en promettant que les complétionnistes auront largement de quoi s’occuper des centaines d’heures.

Cyberpunk 2077 sortira sur PC, Xbox One / Series X | S et PS4 / PS5 le 19 novembre prochain.